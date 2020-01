Atari inaugurera son premier hôtel sur le thème des jeux vidéo plus tard cette année

Atari a annoncé avoir trouvé un accord avec True North Studio et GSD Group pour ouvrir huit hôtels sur le thème des jeux vidéo.

Un tel concept aurait peut-être semblé étriqué il y a seulement une décennie, mais aujourd’hui, l’idée n’est pas aussi farfelu que cela pourrait l’être au départ. Le jeu est devenu un phénomène culturel qui plait aux personnes de tous âges et bien sûr, les parcs d’attractions à thème sont de grandes entreprises. Bien que le projet d’Atari ne soit pas à la même échelle, cela pourrait toujours être lucratif.

Atari, l’un des premiers pionniers de l’industrie du divertissement électronique, espère que sa dernière entreprise commerciale suscitera le même genre d’excitation à laquelle était autrefois associée.

La société a annoncé lundi un partenariat avec GSD Group pour construire des hôtels Atari sur le thème du jeu vidéo aux États-Unis. L’expérience d’hébergement unique offrira aux clients les dernières expériences de réalité augmentée et virtuelle avec des emplacements sélectionnés pouvant même accueillir des événements d’esport.

Le PDG d’Atari, Fred Chesnais, a expliqué qu’il souhaitait construire un espace qui serait bien plus qu’un simple endroit où séjourner.

« Les hôtels Atari comprendront des espaces communs prenant en compte les dernières tendances hôtelières, avec un focus sur l’univers des jeux vidéo et la marque Atari. Ils comprendront ainsi une salle de jeux en ligne de premier plan et un terrain de jeux aux couleurs d’Atari, mais également des salles de réunion, des espaces de co-working, une cuisine, un bar, une boulangerie, un cinéma et une salle de sport. Ils ciblent une clientèle familiale ou professionnelle pour des séjours luxueux, décontractés et originaux », a déclaré Atari dans un communiqué.

L’idée n’est cependant pas totalement originale, car MGM Resorts en 2017 a commencé à construire une arène d’esport à l’hôtel et casino Luxor de Las Vegas. L’HyperX Esports Arena, comme on l’appelle, n’est pas la principale attraction de la destination, mais a sans aucun doute influencé la décision de certains visiteurs de rester.

Le premier site devrait ouvrir ses portes plus tard cette année à Phoenix, en Arizona. Des constructions supplémentaires sont prévues à Austin, Seattle, San Francisco, San Jose, Las Vegas, Chicago et Denver.